Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничныхLenta.ru 08:27
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.
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Происшествия
Врачи не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ
Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского не нашли отравляющих веществ в организме скандального политика Алексея Навального, которого ранее доставили в больницу из спецприемника с аллергией.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Футбол
«Спартак» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Шюррле
Обновлено в 10:35
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
Малком пройдет медосмотр в «Зените» 2 августа
Полузащитник «Барселоны» Малком, который близок к переходу в «Зенит», 2 августа пройдет медицинское обследование в петербургском клубе.
Обновлено в 09:16
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе
На Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования случился хлопок. В результате ЧП пострадали пять человек.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Футбол
ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока года
Международная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном Twitter огласила имена десяти претендентов на звание лучшего игрока года.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В дагестанском Роспотребнадзоре прошли обыски по делу о подлоге
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, должностные лица которого подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, говорится в релизе СК РФ.
Обновлено в 10:51
Общество
Принцесса Хайя впервые появилась на публике после побега от мужа
30 июля принцесса Хайя предстала перед судом Великобритании, чтобы решить, с кем же останутся жить двое детей — сын Зайед и дочь Аль Джалила — от премьер-министра Дубая.
Обновлено в 02:46
Политика
Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока
Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.
Обновлено в 05:33
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
ВВС США ищут исчезнувший бомбардировщик
Специалисты ВВС США провели анализ состояния и боеготовности сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 «Lancer».
Обновлено в 08:59
Политика
На Украине арестован российский танкер
Суд на Украине во вторник принял решение об аресте российского танкера Nika Spirit. Также под арест попали все изъятые при обыске документы.
Обновлено вчера в 09:31
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Космос
Астрономы наблюдают PSR J2055+3829, который относится к пульсарам черная вдова
Принимая во внимание расчетную массу спутника, наличие радиоизлучений и обнаружение временных вариаций орбитального периода, исследователи классифицировали PSR J2055+3829 как затмение пульсара черная вдова.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Культура
Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Варан оценил подготовку «Реала» к новому сезону чемпионата Испании
Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан оценил готовность мадридского клуба к новому сезоне чемпионата Испании.
Обновлено в 07:55
Политика
Bloomberg: США проигрывают «битву за Арктику»
Президент сделал акцент на том, что Арктика должна стать тем пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, договоренностей за кулисами и дележки сфер влияния.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36