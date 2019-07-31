с чего всё началось

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

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Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.

Футбол Малком пройдет медосмотр в «Зените» 2 августа Полузащитник «Барселоны» Малком, который близок к переходу в «Зенит», 2 августа пройдет медицинское обследование в петербургском клубе.

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Происшествия В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе На Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования случился хлопок. В результате ЧП пострадали пять человек.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

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Футбол ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока года Международная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном Twitter огласила имена десяти претендентов на звание лучшего игрока года.

Происшествия В дагестанском Роспотребнадзоре прошли обыски по делу о подлоге Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, должностные лица которого подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, говорится в релизе СК РФ.

Общество Принцесса Хайя впервые появилась на публике после побега от мужа 30 июля принцесса Хайя предстала перед судом Великобритании, чтобы решить, с кем же останутся жить двое детей — сын Зайед и дочь Аль Джалила — от премьер-министра Дубая.

Политика Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Армия и оружие ВВС США ищут исчезнувший бомбардировщик Специалисты ВВС США провели анализ состояния и боеготовности сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 «Lancer».

Политика На Украине арестован российский танкер Суд на Украине во вторник принял решение об аресте российского танкера Nika Spirit. Также под арест попали все изъятые при обыске документы.

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.

Космос Астрономы наблюдают PSR J2055+3829, который относится к пульсарам черная вдова Принимая во внимание расчетную массу спутника, наличие радиоизлучений и обнаружение временных вариаций орбитального периода, исследователи классифицировали PSR J2055+3829 как затмение пульсара черная вдова.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Футбол Варан оценил подготовку «Реала» к новому сезону чемпионата Испании Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан оценил готовность мадридского клуба к новому сезоне чемпионата Испании.

Политика Bloomberg: США проигрывают «битву за Арктику» Президент сделал акцент на том, что Арктика должна стать тем пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, договоренностей за кулисами и дележки сфер влияния.