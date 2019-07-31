Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничныхLenta.ru 08:27

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.
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с чего всё началось
Издания «Проект
» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу.
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