Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментамиТАСС 07:14
Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, которая умерла 26 апреля на 92-м году жизни, завершилось в понедельник в Государственном академическом Малом театре. Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
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Наука
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Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский
Президент России Владимир Путин после заявления о перспективах общего с Украиной гражданства попрощался с журналистами по-украински.
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Президент России Владимир Путин вручает в Кремле медали "Герой Труда Российской Федерации", среди награждаемых - артист Василий Лановой и председатель реготделения "Союза писателей России" – "Союза писателей Адыгеи" Исхак Машбашев.
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Происшествия
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Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
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Общество
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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.
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Наука
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В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принять в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, которые получили серьезные травмы в ходе следственных действий.
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По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
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Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
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