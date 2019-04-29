Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментамиТАСС 07:14

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, которая умерла 26 апреля на 92-м году жизни, завершилось в понедельник в Государственном академическом Малом театре. Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.

Политика Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.

Шоу-бизнес Избранница Евгения Петросяна ответила на слухи о беременности Недавно поклонники юмориста Евгения Петросяна обсуждали возможную беременность его избранницы — ассистентки артиста Татьяны Брухуновой.

Наука Эксперты усовершенствовали ионную ловушку с помощью кофемашины Ученые из петербургского Университета ИТМО разработали новый метод анализа электромагнитного поля внутри ионных ловушек.

Армия и оружие Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.

Экономика В мае пенсионерам проиндексируют пенсию Инициатива коснётся только тех пенсионеров, которые не работают и получают меньше прожиточного минимума. Сегодня эта сумма — 8 846 рублей.

Музыка Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе» Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Стоит отметить, что помимо Афины у Эмина Агаларова также есть 10-летние сыновья Али и Микаил.

Наука В хлебе обнаружили добавку, вызывающую диабет Ученые из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (Массачусетс, США) доказали: производные пропионовой кислоты пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281), которые широко использующихся в качестве консервантов для хлебобулочных изделий, способствуют ожирению.

Авто Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя «АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей LADA Vesta CNG из-за глохнущего двигателя.

Политика Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский Президент России Владимир Путин после заявления о перспективах общего с Украиной гражданства попрощался с журналистами по-украински.

Политика Путин в Кремле вручает медали «Герой Труда» Президент России Владимир Путин вручает в Кремле медали "Герой Труда Российской Федерации", среди награждаемых - артист Василий Лановой и председатель реготделения "Союза писателей России" – "Союза писателей Адыгеи" Исхак Машбашев.

Происшествия Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.

Происшествия Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье Шестеров до сих пор скрываются и объявлены в розыск – в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, передает РИА Новости.

Политика В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

Происшествия В «лесу Винни-Пуха» в Великобритании произошел пожар Крупный пожар едва не погубил Эшдаунский лес, в котором проживал персонаж английского писателя Алана Милна плюшевый медвежонок Винни-Пух.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Общество Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.

Наука Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принять в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, которые получили серьезные травмы в ходе следственных действий.

Шоу-бизнес «Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).

Общество Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.

Футбол Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.