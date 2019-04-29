Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментамиТАСС 07:14

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, которая умерла 26 апреля на 92-м году жизни, завершилось в понедельник в Государственном академическом Малом театре. Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
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Элина Быстрицкая
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, педагог, певица. Народная артистка СССР.
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