Экономика
Электросети Эфиопии выручили $200 млн от экспорта электроэнергииREGNUM 07:15
Государственное предприятие электроснабжения Эфиопии получило более 200 миллионов долларов США от продажи электроэнергии в страны-соседи в прошедшем финансовом году 2018/19.
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