Государственное предприятие электроснабжения Эфиопии получило более 200 миллионов долларов США от продажи электроэнергии в страны-соседи в прошедшем финансовом году 2018/19.

Происшествия Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.

Космос Найден источник инопланетных сигналов из космоса Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.

Происшествия На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.

Происшествия Лодка перевернулась на Волге под Саратовом Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.

Происшествия В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Музыка Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" открыл в субботу в Сочи его генеральный продюсер, композитор Игорь Крутой.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Общество Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ "Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Культура Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.

Политика День независимости Украины пройдет без парада Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с атомной подлодки Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.

Происшествия В жуткой аварии на трассе в Башкирии погибла молодая семья Сегодня утром, 24 августа, около 11 часов утра на трассе Магнитогорск-Кизильское в Абзелиловском районе Башкирии произошла жуткая авария.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Политика В Биаррице официально открылся саммит G7 До официального начала саммита Макрон успел встретиться с Трампом и Меркель.

Политика Савченко заявила об украинизации России Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Театры 15 главных спектаклей сезона по версии «Газеты.Ru» "Пер Гюнт", Театр им. Евгения Вахтангова; 7, 8 и 22 сентября Еще одна громкая премьера сезона - спектакль по пьесе "Пер Гюнт" Юрия Бутусова, в прошлом году получившего пост главного режиссера Вахтанговского театра.