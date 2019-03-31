Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычнымВести.Ru 08:10

Правительство России инициировало изменения в законодательстве, ужесточающие правила употребления табака. Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Читать в источнике
с чего всё началось

Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет.
Интерфакс06:02

Подробнее о событии

Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным

Интерфакс06:02

МЧС проработает вопрос размещения информации о пожарах на пачках сигарет

РИА Новости06:17

В кабмине поддержали идею приравнять IQOS и glo к обычным сигаретам

РБК05:14

Правкомиссия рекомендовала размещать на пачках табачных изделий предупреждения о пожарах

ТАСС06:11

На пачках сигарет предложили изображать фотографии пожаров

Говорит Москва06:27

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

RT на русском06:29

В кабмине поддержали идею Минздрава приравнять электронные сигареты к обычным

Известия06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление

Обновлено в 08:13
Футбол

ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА - "Уфа".
Обновлено в 08:20
Происшествия

На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва

"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Происшествия

На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя

Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Facebook.
Обновлено в 09:56
Политика

Жители Украины на выборах массово голосуют за Владимира Путина

Обновлено в 07:00
Спорт

Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов

Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Политика

Украинка родила на избирательном участке в Киеве

Обновлено в 07:59
Футбол

Сергей Семак: «Заслуженно победили „Оренбург“, вопросов никаких нет»

Обновлено в 09:12
Политика

Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле

Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31
Политика

Эмир Катара неожиданно покинул саммит ЛАГ

Обновлено в 09:29
Экономика

ПФР озвучил средний размер социальной пенсии с 1 апреля

ПФР разъяснил гражданам, что после индексации социальных пенсий их размер составит 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 10:32
Гаджеты

Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android

Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено в 06:05
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Музыка

Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»

Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
Обновлено в 06:53
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Спорт

Миронова стала чемпионкой России в масс-старте

Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Из канала Грибоедова достали тело женщины

Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика

На Украине начались президентские выборы

На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Футбол

ПСЖ готов удовлетворить запросы Де Хеа по зарплате

Если вратарь не сможет договориться по зарплате с манкунианцами, то парижане будут готовы удовлетворить запросы игрока.
Обновлено в 06:48
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией

В сегменте седанов лучшей шумоизоляцией обладает седан Volkswagen Passat, уровень шума в салоне которого составил всего 61,9 дБА.
Обновлено в 08:32
Спорт

Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова

Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Кожные заболевания сигнализируют о других опасных диагнозах

Некоторые проявления на коже сигнализируют о необходимости похода не только к дерматологу, но и к другим специалистам, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 08:40
Политика

Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США

Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау

Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Политика

Ляшко проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное