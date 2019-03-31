Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычнымВести.Ru 08:10

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет.

с чего всё началось

Правительство России инициировало изменения в законодательстве, ужесточающие правила употребления табака. Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.

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