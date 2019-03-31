Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычнымВести.Ru 08:10

Правительство России инициировало изменения в законодательстве, ужесточающие правила употребления табака. Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
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с чего всё началось

Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет.
Интерфакс06:02

Подробнее о событии

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

RT на русском06:29

Правкомиссия рекомендовала размещать на пачках табачных изделий предупреждения о пожарах

ТАСС06:11

Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным

Интерфакс06:02

В кабмине поддержали идею Минздрава приравнять электронные сигареты к обычным

Известия06:29

В кабмине поддержали идею приравнять IQOS и glo к обычным сигаретам

РБК05:14

МЧС проработает вопрос размещения информации о пожарах на пачках сигарет

РИА Новости06:17

На пачках сигарет предложили изображать фотографии пожаров

Говорит Москва06:27
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
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Обновлено в 02:57
Политика

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Обновлено в 09:09
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Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на Украине

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Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным

"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
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В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
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Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
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Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес

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Армия и оружие

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

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По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
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Обновлено в 05:25
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Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
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Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
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В Киевской области изъяли 600 кг героина

Начальник национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области захвачено 600 кг героина на почти 50 млн долларов, задержаны четверо подозреваемых - граждане Турции, Молдавии и Македонии.
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