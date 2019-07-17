Общество
Правительство решило ускорить переход на электронные паспортаРоссийская газета 14:05
В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации. К 2024 году россияне должны в полной мере использовать современную форму удостоверения личности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в среду на совещании по внедрению электронного документа.
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Армия и оружие
Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)
Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Грызлов сообщил о договоренностях по ремонту моста в Станице Луганской
Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что в процессе переговоров в Минске стороны пришли к договоренности одновременно начать ремонт моста в станице Луганской.
Обновлено в 13:58
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.
Обновлено в 13:47
Общество
В России выросла убыль населения
Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Политика
Россия не ведет переговоров по обмену украинских моряков — Песков
Россия не ведет переговоров об обмене украинских моряков, заявил 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Политика
Евросоюз призвал Россию признать вину за крушение MH17
Обновлено вчера в 22:27
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24
Корабельный ударный вертолет Ка-29, созданный на базе Ка-27, может соперничать с сухопутным Ми-24В, а по некоторым параметрам маневренности превосходит его.
Обновлено в 10:19
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Происшествия
МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле.
Обновлено в 15:39
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Apple показала новые эмодзи из iOS 13
В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.
Обновлено в 09:39
Политика
На Украине арестованы счета партии Порошенко
Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика
США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием
«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.
Обновлено в 11:17
Политика
Соцопрос: В Раду проходят четыре партии
Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Обновлено в 13:20
Политика
Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией
14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 11:46
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если Тбилиси стабилизирует ситуацию в стране и устранит угрозы для безопасности россиян, заявил в интервью "Аргументам и фактам" глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 00:58
Политика
Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти
Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".
Обновлено в 11:38