В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации. К 2024 году россияне должны в полной мере использовать современную форму удостоверения личности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в среду на совещании по внедрению электронного документа.

Армия и оружие Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times) Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.

Происшествия Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.

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