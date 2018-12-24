Происшествия
Электричка сошла с рельсов на Кубани
Электричка сошла с рельсов на КубаниLenta.ru00:39
Два вагона электропоезда сошли с рельсов недалеко от города Туапсе Краснодарского края.
Lenta.ru00:39
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На Ленской улице всю ночь пылала машина
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