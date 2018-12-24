Происшествия

Электричка сошла с рельсов на Кубани
Lenta.ru
00:39

Два вагона электропоезда сошли с рельсов недалеко от города Туапсе Краснодарского края.
Lenta.ru00:39

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Три человека пострадали в результате схода электрички с рельсов на Кубани

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