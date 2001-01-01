Эль-Шаарави не может договориться с «Ромой» по новому контрактуSoccer.ru 11:22

Полузащитник «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может покинуть команду этим летом. Игрок не может договориться с клубом по новому контракту.

Эль-Шаарави не может договориться с «Ромой» по новому контракту

Футбол Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.

Футбол Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.

Авто На аукционе продадут один из трех кемперов Porsche В городе Монтерей, Калифорния, на аукционе Mecum планируется продажа одного из трёх когда-либо выпущенных экземпляров фургона Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen.

Космос Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику IC 10 Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику, она получила наименование IC 10.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Политика В Совфеде допустили новые ограничительные меры против Грузии Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может ввести в отношении Грузии новые ограничительные меры.

Политика Президент Грузии испугалась ухода российских туристов Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию.

Происшествия В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.

Наука В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.

Энергетика «Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения ракеты для Ми-28НМ Канал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой управляемой ракеты для ударного вертолета Ми-28НМ, которая считается «убийцей» танков.

Экономика Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии - рейтинг Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии в первой половине 2019 года, следует из рейтинга РИА Новости.

Политика Миронов предложил ввести санкции против Грузии Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.

Происшествия Уроженку России обнаружили мертвой в США Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.

Интернет Telegram тестирует передачу прав на каналы В мессенджере Telegram заметили тестирование некоторых новых функций.

Политика В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.

Футбол Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки Екатерина Дорожко, подруга форварда «Спартака» Луиса Адриано, опубликовала фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце её правой руки.

Шоу-бизнес Елена Темникова перекрасилась в блондинку Елена Темникова на протяжении многих лет придерживалась образа сексуальной брюнетки.

Футбол «ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону» Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.