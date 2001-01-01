Эль-Шаарави не может договориться с «Ромой» по новому контрактуSoccer.ru 11:22

Полузащитник «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может покинуть команду этим летом. Игрок не может договориться с клубом по новому контракту.

Эль-Шаарави не может договориться с «Ромой» по новому контракту

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