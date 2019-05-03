Футбол
Эль-Кабир признан лучшим футболистом «Урала» в апрелеРИА Новости 02:31
Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба. Второе место по итогам голосования занял хавбек Андрей Егорычев, третье - полузащитник Эрик Бикфалви.
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