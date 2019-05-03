Футбол
Эль-Кабир признан лучшим футболистом «Урала» в апрелеРИА Новости 02:31
Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба. Второе место по итогам голосования занял хавбек Андрей Егорычев, третье - полузащитник Эрик Бикфалви.
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Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Обновлено вчера в 19:19
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Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию
«Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.
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Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
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Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
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Азар собирается покинуть «Челси»
Нападающий английского "Челси" Эден Азар может присоединиться к мадридскому "Реалу", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:57
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
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Обновлено вчера в 18:26
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
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Общество
Дождливая погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг
Облачная и дождливая погода с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено 01 мая в 23:24
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
Обновлено в 02:43
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Технологии
В Вашингтоне разрешили доставку грузов с помощью роботов
Вскоре на тротуарах и пешеходных переходах штата Вашингтон появятся роботы для доставки грузов.
Обновлено в 02:01
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:17
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено вчера в 12:52
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено 01 мая в 04:12
Происшествия
Драка произошла между пассажирами Московского метрополитена
Инцидент произошёл в среду днём, 1 мая.
Обновлено в 02:10
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Гаджеты
Названы характеристики флагманского смартфона OnePlus 7 Pro
Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro получит мощную «начинку», следует из данных, опубликованных на популярном бенчмарке Geekbench.
Обновлено 01 мая в 08:44
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09