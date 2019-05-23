Футбол

Эль-Кабир может перейти из «Урала» в «Динамо»Metaratings 13:17

4 фото
Московское «Динамо» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира. 27-летний хавбек может перейти в стан «бело-голубых» за 2,5 млн евро, сообщает «Чемпионат».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Урал» готов продать Эль-Кабира в «Динамо»

Sport24.ru13:43

СМИ: «Динамо» может купить Эль-Кабира

Советский спорт12:16

«Чемпионат»: хавбек «Урала» Эль-Кабир близок к переходу в «Динамо» за 2,5 млн евро

Sports.ru11:32

«Динамо» планирует приобрести хавбека «Урала»

Soccer.ru11:38

«Динамо» близко к покупке у «Урала» Эль-Кабира за € 2,5 млн

Чемпионат11:02

«Чемпионат»: Эль Кабир близок к переходу из «Урала» в «Динамо» за 2,5 миллиона

Бомбардир.ру11:54

СМИ: Эль-Кабир близок к переходу в «Динамо» за 2,5 миллиона евро

Матч ТВ12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
Футбол

РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Музыка

Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении

Представляющий Россию на Евровидении-2019 певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов в финале конкурса.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Телеведущий Владимир Соловьёв отказался принять участие в дуэли, на которую его вызвал краснодарский журналист Кирилл Гурьев.
Обновлено в 07:13
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Происшествия

СК завел дело после гибели пациентки в онкодиспансере в Воронеже

Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с РФ

Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал «Громадське ТВ», ранее руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан сделал заявление, в котором сказал, что новоизбранный президент Украины собирается инициировать проведение референдума о будущих переговорах с Москвой.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Здоровье

Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды

Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов

На серой ветке московского метро в тоннеле застряли поезда с пассажирами.
Обновлено в 16:15
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке

Обновлено в 17:38
Экономика

Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено в 10:05
Космос

Рогозин анонсировал высадку человека на Луну

Обновлено в 15:22
Политика

Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши

Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Обновлено вчера в 12:15
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Политика

«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Космос

Американская частная компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить 60 мини-спутников

Первоначально запуск намечался еще на 16 мая, но несколько раз переносился по разным причинам.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 18:04
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика

Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Здоровье

Росздравнадзор изъял опасные грудные имплантаты в столичной клинике

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения изъяла из обращения опасные для здоровья силиконовые грудные имплантаты.
Обновлено в 07:27
Космос

Участники «Космической одиссеи» пройдут школу выживания в Усть — Мане

Обновлено в 05:31
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное