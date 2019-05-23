Эль-Кабир может перейти из «Урала» в «Динамо»Metaratings 13:17

Московское «Динамо» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира. 27-летний хавбек может перейти в стан «бело-голубых» за 2,5 млн евро, сообщает «Чемпионат».

Эль-Кабир может перейти из «Урала» в «Динамо»

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