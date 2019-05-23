Эль-Кабир может перейти из «Урала» в «Динамо»Metaratings вчера в 13:17

Московское «Динамо» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира. 27-летний хавбек может перейти в стан «бело-голубых» за 2,5 млн евро, сообщает «Чемпионат».

Эль-Кабир может перейти из «Урала» в «Динамо»

Хоккей Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.

Армия и оружие Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность применением дронов для борьбы с террористами.

Происшествия СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.

Шоу-бизнес Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Авто Обновленный китайский «клон» Toyota LC Prado показали на фото Компания GAC готовит к премьере обновленную версию внедорожника Trumpchi GS8, которую в народе уже прозвали китайской копией Toyota Land Cruiser Prado.

Путешествия 300 россиян не могут вылететь из Китая В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.

Происшествия В США казнили серийного убийцу и насильника В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.

Политика Пушков отреагировал на отказ Нуланд в российской визе Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе, которую она запросила для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции.

Кино Украинские военные прокуроры признаны евнухами Правда, есть проблема: в фильме в амплуа «военных прокуроров» выступает войско Безупречных – армия евнухов.

Наука Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.

Шоу-бизнес Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей Яна Рудковская сообщила, что побывала на последнем звонке своих старших сыновей и даже всплакнула на важном мероприятии от нахлынувших эмоций.

Политика Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.

Музыка Музыкальный критик объяснил расстановку голосов на Евровидении Известный музыкальный критик и ведущий Евгений Бабичев прокомментировал итоги песенного конкурса Евровидение, где российский певец Сергей Лазарев занял третье место.

Общество Во Владивостоке школьники пришли на последний звонок в БДСМ-костюмах Одна из школ Владивостока отличилась оригинальными нарядами и цветными дымовыми шашками на последнем звонке.

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Наука Слепые представляют себе диких животных не хуже, чем зрячие В целом результаты слепых и зрячих участников были близки: те и другие организовали животных аналогичным образом и дали схожие объяснения тому, почему разбили их именно на такие группы (дельфины похожи по форме на акул, а ленивцы по текстуре меха - на гризли).

Происшествия Свердловская ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в выходные В ГИБДД напоминают, что сообщить о нетрезвом водителе на дороге можно по телефонам 269-77-00 и 02.