Футбол
Эль-Кабир может перейти из «Урала» в «Динамо»Metaratings 13:17
Московское «Динамо» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира. 27-летний хавбек может перейти в стан «бело-голубых» за 2,5 млн евро, сообщает «Чемпионат».
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