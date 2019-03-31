Политика

Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборовРБК 13:01

Опросы на выходе с избирательных участков показывают, что первое и второе места на состоявшихся в воскресенье выборах президента Украины занимают шоумен Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За ними идут Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.
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