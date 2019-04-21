Политика
Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборахРБК 14:25
Владимир Зеленский побеждает во втором туре президентских выборов на Украине: за него проголосовали 73,2% пришедших на выборы, тогда как за действующего президента Петра Порошенко — 25,3%. Таковы данные Национального экзитпола по результатам опросов на 18:00.
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