Зеленский победил в первом туре выборов президента УкраиныМосковский Комсомолец 13:19

Шоумен Владимир Зеленский и президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, свидетельствуют данные экзитполов телеканала "112.Украина".

с чего всё началось

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