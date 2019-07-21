Политика
Экзитпол: партия Зеленского лидирует на выборах в РадуRT на русском 13:12
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая предварительно 43,9% голосов, свидетельствуют данные украинского Национального экзитпола. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
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Политика
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