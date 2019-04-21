Политика

Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрывЕвразия Daily 11:45

Как сообщают «Вести — Украина», по состоянию на 18.00 по результатам опросов проголосовавших избирателей у шоумена — 78,8% голосов, а у его соперника Петра Порошенко — 21,2%.
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Порошенко признал поражение, но не сдался

Независимая газета14:41

Зеленский набирает 72,2% голосов, Порошенко поддерживают 27,3% избирателей, — экзитпол

РЕН ТВ13:08

Появились первые официальные данные результатов выборов на Украине

ТВ Центр13:01

Экзитполы: во втором туре президентских выборов в Украине 73% проголосовали за Владимира Зеленского

Телеканал RTVI13:01

Порошенко признал поражение

Газета Metro13:32

Украинские журналисты прогнозируют убедительную победу Зеленского

Инфорос08:28

Кроме шуток: с чем Порошенко и Зеленский подошли ко второму туру

РБК19 апреля в 02:17
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Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
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Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

Митрополит Иларион поздравил Зеленского с победой на выборах

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Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Происшествия

В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Активист Зубейр Хамхоев задержан в Ингушетии

Зубейр Хамхоев доставлен в Нальчик по делу о столкновениях протестующих и силовиков на акции протеста в Ингушетии, сообщил адвокат Калой Ахильгов.
Обновлено в 12:12
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Происшествия

Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Порошенко поздравил Зеленского с победой

Обновлено в 14:37
Политика

Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%

Обновлено в 07:02
Политика

Зеленский раскрыл свои первые планы на посту президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, одерживает победу во втором туре выборов главы государства, заявил, что его первостепенная задача заключается в возвращении в страну «всех заключенных и пленных».
Обновлено в 14:41
Футбол

«Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча

В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
Обновлено в 11:46
Наука

Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой

Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы

Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Политика

Канцлер Австрии Себастьян Курц признал Зеленского президентом Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, об этом 21 апреля сообщает сетевое издание OE24.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес

Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Николь Кузнецова: «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»

Обновлено в 15:00
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено в 11:28
Наука

Как сидячий образ жизни губит организм

Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
Обновлено в 13:13
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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