Политика
Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрывЕвразия Daily 11:45
Как сообщают «Вести — Украина», по состоянию на 18.00 по результатам опросов проголосовавших избирателей у шоумена — 78,8% голосов, а у его соперника Петра Порошенко — 21,2%.
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Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
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Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
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Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
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Активист Зубейр Хамхоев задержан в Ингушетии
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Дмитрий Быков пришел в сознание
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Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
Обновлено вчера в 19:18
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Порошенко поздравил Зеленского с победой
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Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%
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Политика
Зеленский раскрыл свои первые планы на посту президента
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, одерживает победу во втором туре выборов главы государства, заявил, что его первостепенная задача заключается в возвращении в страну «всех заключенных и пленных».
Обновлено в 14:41
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча
В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
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Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
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Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц признал Зеленского президентом Украины
Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, об этом 21 апреля сообщает сетевое издание OE24.
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Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Николь Кузнецова: «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»
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Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
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Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
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Как сидячий образ жизни губит организм
Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
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