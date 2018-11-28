Политика

Экзитпол: Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии
Коммерсантъ
12:09

28 ноября в Грузии открылись более 3,7 тыс. избирательных участков для голосования во втором туре выборов президента. На пост главы государства претендуют два кандидата — бывшая глава МИДа госпожа Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», и господин Вашадзе.
Коммерсантъ12:09

Подробнее о событии

Назван лидер на выборах президента Грузии

Lenta.ru11:53

Экзитпол: на выборах президента Грузии побеждает Зурабишвили

RT на русском11:26

Экзитпол: Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии

Коммерсантъ12:09

Бибилов: изменение политики Грузии в отношении Южной Осетии после выборов маловероятно

ТАСС11:28

Зурабишвили vs Вашадзе. Эти президентские выборы в Грузии войдут в историю

МИР 2411:49

В Грузии открылись избирательные участки во втором туре выборов президента

Газета.Ruвчера в 23:13

Вашадзе не верит в поражение: первая реакция на итоги выборов

Sputnik Грузия12:19

Обнародованы данные экзит-полла - кто побеждает на выборах в Грузии?

GEORGIAinform11:28
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика

Кремль отреагировал на возможную отмену встречи Путина и Трампа

Обновлено в 12:14
Политика

В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей

Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
Обновлено в 12:11
Политика

Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной украинскими властями.
Обновлено в 11:50
Политика

Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ

Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 11:52
Политика

Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Обновлено в 12:12
Политика

В Госдуме оценили позицию Франции и Германии по санкциям против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция и Германия выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба

Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 12:07
Политика

Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:07
Политика

Медведев обсудил с рабочими балтзавода заказы на новые ледоколы

Обновлено в 12:06
Политика

Порошенко подписал закон о введении военного положения

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.
Обновлено в 11:21
Политика

Путин: торговая война США и Китая создает окно возможностей для России

Торговая война США и Китая создает окно возможностей для России, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году

Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Обновлено в 12:11
Политика

Путин подписал закон о введении электронного военного билета

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ персональной электронной карты как документа воинского учета, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:20
Политика

Путин поручил наладить контроль за расходами на нацпроекты

Президент потребовал обеспечить жесткий контроль за расходами на национальные проекты.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

В Крыму появится четвёртый дивизион С-400

До конца года в Крыму на боевое дежурство заступит ещё один дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 12:10
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Саломе Левановна Зурабишвили
Французский политик
Лидер партии «Путь Грузии». Ранее - глава «Общественного движения Саломе Зурабишвили», министр иностранных дел Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Грузии, глава Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии. Длительное время работала в МИД Франции. Имеет грузинское гражданство.
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Григол Вашадзе
Грузинский дипломат
Грузинский государственный деятель и дипломат. Кандидат на пост Президента Грузии на выборах 2018 года. Министр иностранных дел Грузии. Министр культуры и спорта Грузии, заместитель министра иностранных дел Грузии. Бизнесмен и импресарио своей супруги, балерины Нины Ананиашвили. В прошлом - кадровый дипломат, сотрудник МИД СССР. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посланника.
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