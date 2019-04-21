Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента УкраиныRT на русском 13:02
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты национального экзитпола.
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