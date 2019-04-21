Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента УкраиныRT на русском 13:02

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты национального экзитпола.
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Экзитполы: Зеленский лидирует во втором туре выборов, набрав более 70% голосов

ТАСС14:06

Экзитполы показали разгромную победу Зеленского на выборах президента Украины

Lenta.ru13:04

Зеленский побеждает на выборах президента Украины

RT на русском13:51

Экзит-полы: Зеленский выиграл выборы президента Украины

Коммерсантъ13:02

Экзитпол: Зеленский одержал победу на выборах президента Украины

Life.ru13:02

Экзитполы показали победу Зеленского на выборах президента Украины

РБК13:01

Политолог: Зеленский порвет Порошенко, как Тузик грелку

Вечерняя Москва03:15
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В двух католических церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

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«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

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Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов

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23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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В Колумбии четырнадцать человек погибли при сходе оползня

Обновлено в 12:53
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Синявино угнали автомобиль с таксой

Обновлено в 10:28
Политика

На Украине завершилось голосование во втором туре выборов президента

На Украине в воскресенье, 21 апреля, закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
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«Эвертон» забил четыре безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед»

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Обновлено 18 апреля в 06:42
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Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого

В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

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Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций

Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа.
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Эксперты рассказали об основных причинах неприятного запаха изо рта

Эксперты рассказали о причинах неприятного запаха изо рта.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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