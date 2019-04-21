Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на президентских выборахРИА Новости 13:01
Петр Порошенко, в свою очередь, признал поражение, заявив, что итоги голосования "очевидны".
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Политика
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