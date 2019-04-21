Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на президентских выборахРИА Новости 13:01

Петр Порошенко, в свою очередь, признал поражение, заявив, что итоги голосования "очевидны".
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Кто победил на президентских выборах на Украине?

Аргументы и Факты14:13

Экзит-поллы: Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине

Новая газета13:24

Экзит-полы показали победу Зеленского во втором туре выборов президента Украины

Дождь13:01

Экзитпол: Зеленский побеждает на президентских выборах

РИА Новости13:01

Экзитпол: Зеленский побеждает во втором туре президентских выборов на Украине

Snob.ru12:57

«Это разгром»: национальный экзит-пол показал, сколько набрали Порошенко и Зеленский

Газета.Ru13:09

Что станет с Порошенко в случае поражения

Взгляд.рувчера в 02:30
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Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Обновлено в 13:15
Политика

Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи

По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
Обновлено в 14:44
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов

Обновлено в 15:40
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

На мусорной свалке в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца

Обновлено в 12:37
Энергетика

Минэнерго РФ пообещало улучшить поставляемую в Белоруссию нефть

Минэнерго России сообщило, что проблема с ухудшением качества поставляемой в Белоруссию российской нефти носит технический характер и будет устранена в ближайшее время.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 15:16
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Возле аэропорта Шри-Ланки удалось обезвредить еще одну бомбу

Вблизи международного аэропорта Бандаранаике в Шри-Ланке было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сообщает телеканал News 1st со ссылкой представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Самолет при посадке в Бейруте получил повреждения

Фюзеляж самолета Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways) получил повреждения в результате столкновения с массой льда при посадке в Бейруте, самолет приземлился благополучно в столице Ливана, сообщила в воскресенье авиакомпания.
Обновлено в 11:51
Наука

Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Политика

Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах

Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента, выразив надежду на крепкое партнерство между странами.
Обновлено в 15:33
Наука

Физическая активность помогает снизить риск развития деменции

Обновлено вчера в 01:21
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 17:03
Политика

Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 12:46
Гаджеты

Samsung откладывает запуск Galaxy Fold в Китае

Обновлено в 15:21
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Здоровье

Высокий рост связан с увеличенным риском тромбоза

По данным исследования ученых из Лундского Университета (Швеция), между ростом человека и риском тромбоза существует прямая связь: чем выше человек, тем выше вероятность того, что в его сосудах могут появиться сгустки крови.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы

Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду.
Обновлено в 15:04
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено вчера в 13:45
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

В начале апреля Зеленский рассказывал, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным ради прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Туве поймали седьмого сбежавшего из изолятора

Обновлено в 11:26
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции

Сборная России по хоккею с шайбой проиграла матч группового этапа чемпионата мира команде США. Встреча завершилась со счётом 3:6.
Обновлено в 12:15
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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