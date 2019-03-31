Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборовРИА Новости 13:03

Шоумен Владимир Зеленский и президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, свидетельствуют данные экзитполов телеканала "112.Украина".

Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов

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