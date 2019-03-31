Политика

Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборовРИА Новости 13:03

Шоумен Владимир Зеленский и президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, свидетельствуют данные экзитполов телеканала "112.Украина".
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Что произошло за день: воскресенье, 31 марта

Интерфакс13:30

Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзит-полам

Газета.Ru13:03

Два кандидата вышли во второй тур выборов президента на Украине

URA.Ru13:25

Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов

РИА Новости13:03

Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов

РБК13:01

Экзитпол: во второй тур выборов президента Украины 2019 проходят Зеленский и Порошенко

Комсомольская правда13:08

Зеленский лидирует на президентских выборах на Украине с 30,7%

ТАСС13:03

Выборы в Украине: Порошенко ждет результаты под пироги, Зеленский - на вертолетной площадке

КП - Беларусь12:03
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Политика

США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
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В воскресенье у православных христиан начинается Крестопоклонная — неделя поклонения Кресту Христову, которая приходится на середину Великого поста и отличается особой строгостью воздержания в еде.
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Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
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Политика

Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
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Политика

Пореченков ответил на оскорбление Зеленского

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Интернет

Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета

Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
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Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

По данным Downdetector, большинство пользователей Netflix испытывают проблемы с отсутствием подключения (40%), еще 38% сообщили о неполадках с просмотром потокового видео, а 21% заявил о проблеме с попаданием в личный кабинет сервиса.
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Политика

На Украине зафиксировали 1300 сообщений о нарушениях в ходе выборов

Обновлено в 10:59
Политика

На Украине завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Политика

На Украине проходят выборы президента

Около 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине — сегодня состоится голосование на выборах президента страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:31
Политика

Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
Происшествия

На Бали погибла российская туристка

На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Авто

Renault в феврале реализовала в РФ 8,5 тысяч автомобилей

Российские автолюбители в прошлом месяце приобрели 8 499 новых автомобилей Renault.
Обновлено в 06:06
Политика

Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины

Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
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Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
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Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным

"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
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Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
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Гонщик Ferrari Шарль Леклер прокомментировал разочаровывающие итоги Гран При Бахрейна для себя.
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Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
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Футбол

Нант — Лилль 2:3

"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции (3:2). "Доги" набрали 60 очков и остались на втором месте в турнирной таблице.
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Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

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Служба безопасности Украины организовала фальсификации и провокации в первом туре выборов президента Украины, заявили в штабе кандидата Юлии Тимошенко.
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В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
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Максим Галкин пожаловался, что никак не может похудеть

Шоумен пожаловался, что никак не может справиться с лишними килограммами.
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Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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