Политика

Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов на УкраинеПолитика Сегодня 13:54

Действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский выходят во второй тур президентских выборов на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзитполов телеканала «112.Украина». Голосование на украинских выборах завершилось сегодня в 20:00.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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