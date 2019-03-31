Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов на УкраинеПолитика Сегодня 13:54

Действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский выходят во второй тур президентских выборов на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзитполов телеканала «112.Украина». Голосование на украинских выборах завершилось сегодня в 20:00.

Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов на Украине

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