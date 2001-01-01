Политика
Экзитол и результаты президентских выборов на Украине 2019: прямая онлайн-трансляцияЛигаNews.net 02:02
31 марта на Украине пройдут очередные президентские выборы. Согласно Закону "О выборах Президента Украины" они проходят в последнее воскресенье марта. Уже 10 апреля Центризбирком объявит результаты первого тура и, при необходимости, объявит дату второго, сообщает ресурс LIGAnews.
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