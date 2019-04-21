Политика

Экзит-пол: Зеленский побеждает на президентских выборахРИА Новости 13:01

Петр Порошенко, в свою очередь, признал поражение, заявив, что итоги голосования "очевидны".
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Зеленский побеждает на выборах президента Украины по результатам экзитпола

ФАН13:36

Exit poll: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Национальная служба новостей13:14

Зеленский по данным exit poll лидирует во втором туре выборов с большим отрывом

Народные новости13:21

Зеленский посоветовал бывшему СССР брать пример с Украины

Московский Комсомолец13:54

«Мы сделали это вместе»: Зеленский о своей победе по данным exit poll

ТК Звезда13:16

Второй тур выборов президента Украины закончился победой Зеленского

Петербургский дневник13:53

Экзит-пол: Зеленский побеждает на президентских выборах

РИА Новости13:01
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Обновлено в 07:37
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского

Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
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Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено 19 апреля в 11:53
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге

Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Обновлено в 04:24
Происшествия

На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах

Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова.
Обновлено в 13:08
Общество

Елизавета II отмечает день рождения

В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
Обновлено в 10:18
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов сыграл за ФК «Камаз»

Обновлено в 13:49
Теннис

Павлюченкова принесла второе очко России на Кубке Федерации

Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла у Жасмин Паолини в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:08
Футбол

«Ливерпуль» добыл выездную победу над «Кардиффом» в АПЛ

Обновлено в 12:53
Политика

Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.
Обновлено в 12:45
Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника на UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019 года

В Санкт-Петербурге завершился второй в истории России турнир UFC.
Обновлено вчера в 17:20
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко остроумно подшутила над мужем

Обновлено в 11:12
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Происшествия

Самолет при посадке в Бейруте получил повреждения

Фюзеляж самолета Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways) получил повреждения в результате столкновения с массой льда при посадке в Бейруте, самолет приземлился благополучно в столице Ливана, сообщила в воскресенье авиакомпания.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»

Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах президента Украины

Обновлено в 06:58
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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