Политика
Экзит-пол: Зеленский побеждает на президентских выборахРИА Новости 13:01
Петр Порошенко, в свою очередь, признал поражение, заявив, что итоги голосования "очевидны".
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Зеленский по данным exit poll лидирует во втором туре выборов с большим отрывом
Народные новости13:21
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В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
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Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
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Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
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Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
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Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
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В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
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Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
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Происшествия
На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах
Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова.
Обновлено в 13:08
Общество
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В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
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Павлюченкова принесла второе очко России на Кубке Федерации
Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла у Жасмин Паолини в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает РИА "Новости".
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.
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Оверим нокаутировал Олейника на UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019 года
В Санкт-Петербурге завершился второй в истории России турнир UFC.
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Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
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Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27