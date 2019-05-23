Выпускники республики сдали первые ЕГЭГТРК Алания 07:50

Сегодня стартовал основной период единого государственного экзамена. Открывают его предметы по выбору - география и литература. Для сдачи экзамена организовано пять пунктов.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.

Происшествия Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Общество Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Авто Tesla искусственно урезала функционал базовой версии Model 3 По мнению Electrek, Tesla может заставить владельцев базового Model 3, уже привыкших ко всем опциям, доплатить за пакет Plus или заблокировать лишние функции.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Политика На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Футбол Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.

Футбол «Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Хоккей Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии Хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в московский аэропорт Шереметьево после завершившегося чемпионата мира в Словакии.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Политика Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.

Политика Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.

Авто Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.

Политика Лавров: Москва и Минск углубляют координацию в сфере внешней политики Министр напомнил о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают "правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере".

Происшествия Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

Хоккей Журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии перед ЧМ Финский журналист Филип Саксен съел статью из газеты, в которой критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира по хоккею.

Экономика Почему курс биткоина обновил годовой максимум В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.

Происшествия Бродячие псы утащили двухлетнего ребенка в канализационный коллектор Трагический инцидент произошел накануне в подмосковном Ногинске. Стая собак напала на ребенка, когда он гулял во дворе дома.

Политика ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.

Происшествия Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Санкт-Петербурга Сотрудники МЧС нашли заблудившихся на склоне Эльбруса лыжников из Санкт-Петербурга, которые сошли с горнолыжных трасс и запросили помощи.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.