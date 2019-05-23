Общество

Выпускники республики сдали первые ЕГЭГТРК Алания 07:50

Сегодня стартовал основной период единого государственного экзамена. Открывают его предметы по выбору - география и литература. Для сдачи экзамена организовано пять пунктов.
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Саранским выпускникам напомнили график сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Info-RMвчера в 14:26

В России стартует основной период ЕГЭ-2019

РИА Новости00:42

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

RT на русском00:41

В России начался основной этап ЕГЭ

Газета.Ruвчера в 23:51

В России начинается основная волна единых государственных экзаменов

Эхо Москвывчера в 20:03

Около 90 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ в основной период в Москве

ТАССвчера в 17:17

Московские власти упростили подачу жалоб на результаты ЕГЭ‐2019

Телеканал 360°06:57
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Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Авто

Tesla искусственно урезала функционал базовой версии Model 3

По мнению Electrek, Tesla может заставить владельцев базового Model 3, уже привыкших ко всем опциям, доплатить за пакет Plus или заблокировать лишние функции.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Футбол

Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Футбол

Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»

Обновлено в 12:05
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в московский аэропорт Шереметьево после завершившегося чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:06
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Политика

Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола

Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.
Обновлено в 08:04
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Путешествия

Названы самые дешевые курорты в России

Обновлено в 07:50
Авто

Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage

Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Авто

Mazda отзывает 1,67 тысячи автомобилей в России

Обновлено в 04:45
Политика

Лавров: Москва и Минск углубляют координацию в сфере внешней политики

Министр напомнил о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают "правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере".
Обновлено в 10:34
Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Хоккей

Журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии перед ЧМ

Финский журналист Филип Саксен съел статью из газеты, в которой критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира по хоккею.
Обновлено в 12:56
Экономика

Почему курс биткоина обновил годовой максимум

В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Бродячие псы утащили двухлетнего ребенка в канализационный коллектор

Трагический инцидент произошел накануне в подмосковном Ногинске. Стая собак напала на ребенка, когда он гулял во дворе дома.
Обновлено в 06:18
Политика

ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Санкт-Петербурга

Сотрудники МЧС нашли заблудившихся на склоне Эльбруса лыжников из Санкт-Петербурга, которые сошли с горнолыжных трасс и запросили помощи.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Евгеньев может покинуть «Динамо»

По информации "СЭ", защитник "Динамо" Роман Евгеньев в летнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено в 10:12
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