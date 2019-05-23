Общество
Выпускники республики сдали первые ЕГЭГТРК Алания 07:50
Сегодня стартовал основной период единого государственного экзамена. Открывают его предметы по выбору - география и литература. Для сдачи экзамена организовано пять пунктов.
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Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей
Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Авто
Tesla искусственно урезала функционал базовой версии Model 3
По мнению Electrek, Tesla может заставить владельцев базового Model 3, уже привыкших ко всем опциям, доплатить за пакет Plus или заблокировать лишние функции.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Футбол
Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»
Обновлено в 12:05
Хоккей
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии
Хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в московский аэропорт Шереметьево после завершившегося чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:06
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Политика
Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола
Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.
Обновлено в 08:04
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Путешествия
Названы самые дешевые курорты в России
Обновлено в 07:50
Авто
Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage
Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.
Обновлено в 08:41
Авто
Mazda отзывает 1,67 тысячи автомобилей в России
Обновлено в 04:45
Политика
Лавров: Москва и Минск углубляют координацию в сфере внешней политики
Министр напомнил о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают "правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере".
Обновлено в 10:34
Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Хоккей
Журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии перед ЧМ
Финский журналист Филип Саксен съел статью из газеты, в которой критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира по хоккею.
Обновлено в 12:56
Экономика
Почему курс биткоина обновил годовой максимум
В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Бродячие псы утащили двухлетнего ребенка в канализационный коллектор
Трагический инцидент произошел накануне в подмосковном Ногинске. Стая собак напала на ребенка, когда он гулял во дворе дома.
Обновлено в 06:18
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Санкт-Петербурга
Сотрудники МЧС нашли заблудившихся на склоне Эльбруса лыжников из Санкт-Петербурга, которые сошли с горнолыжных трасс и запросили помощи.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
Евгеньев может покинуть «Динамо»
По информации "СЭ", защитник "Динамо" Роман Евгеньев в летнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено в 10:12