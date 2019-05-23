Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературеГТРК Иртыш 07:41

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе. Никаких кардинальных изменений в процедуре единого госэкзамена в этом году нет. Все 90 пунктов сдачи единого госэкзамена оснащены камерами видеонаблюдения, на входе установлены металлоискатели, а в классах – общественные наблюдатели.
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