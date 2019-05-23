Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературеГТРК Иртыш 07:41
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе. Никаких кардинальных изменений в процедуре единого госэкзамена в этом году нет. Все 90 пунктов сдачи единого госэкзамена оснащены камерами видеонаблюдения, на входе установлены металлоискатели, а в классах – общественные наблюдатели.
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Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Обновлено в 10:45
Политика
Киев подготовил ноту Москве по освобождению украинских моряков
Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Транспорт
Российским таксистам ограничат время за рулем
Российские такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Она будет осуществлять контроль режима труда и не позволит водителям работать сверх нормы.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы
Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 17:52
Авто
Обновленный кроссовер Renault Kaptur представят осенью во Франкфурте
Renault готовит к официальной премьере третье поколение бюджетного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 04:52
Политика
СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»
Обновлено в 12:17
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Гибель одной особи в группе косаток приводит к снижению выживаемости оставшихся членов, сообщают французские ученые в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено 25 мая в 09:03
Футбол
Аллегри может возглавить «Барселону»
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:26
Музыка
Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева
Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей
Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Религия
Патриарх Кирилл высказался о протестах против новых храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал протесты против строительства храмов редким явлением и пожелал, чтобы их было как можно меньше на «нашей православной земле».
Обновлено в 12:19
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль
Из Петровского пруда в Петербурге выловили автомобиль Audi. Машина принадлежит игроку волейбольного «Зенита» Александру Волкову.
Обновлено в 02:21
Общество
На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении власти
В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение власти).
Обновлено в 14:21
Здоровье
В России стало втрое больше мужчин с ожирением
В России увеличилось количество мужчин, страдающих ожирением, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Обновлено в 09:19
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15