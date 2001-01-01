Экономика

Эквайринг может подешеветь для маленькихКоммерсантъ вчера в 17:06

В ходе дискуссии большинство участников согласились, что европейский опыт регулирования ставок эквайринга (ставки не превышают 0,2–0,3%) является скорее негативным.
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Эквайринг может подешеветь для маленьких

Глава НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева считает, что малый бизнес наиболее уязвим в вопросе тарифов за эквайринг — комиссии для него составляют 2–3% или выше.
Коммерсантъвчера в 17:06

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Эквайринг может подешеветь для маленьких

Коммерсантъвчера в 17:06

Греф выступил против снижения тарифов на эквайринг для бизнеса

Inc.Russia00:46

Эквайринг может подешеветь - для малого бизнеса

Бизнес.Ру01:24

Экварийнг станет дешевле для магазинов у дома

Век02:04

Греф оценил потери Сбербанка от снижения комиссий за эквайринг и СБП

Плас01 марта в 04:01
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Политика

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Сети появились видео разрушений после торнадо в США

В Сети появились несколько видеозаписей, на которых можно увидеть последствия торнадо, прошедшего в американских штатах Алабама и Джорджия.
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Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

В Москве возбуждены 10 уголовных дел по факту самостроев

"Прокурорами в следственных органах инициировано проведение процессуальных проверок, по результатам которых возбуждено 10 уголовных дел по фактам самоуправных действий, причинивших существенный вред городу, при строительстве объектов и конструктивных изменений уже существующих строений в различных округах столицы", - говорится в них.
Обновлено в 02:56
Экономика

Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов

Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Обновлено в 02:27
Спорт

Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде

Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 00:53
Футбол

В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников

Страшный инцидент произошел во время матча третьего по силе турецкого дивизиона между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор".
Обновлено в 01:31
Транспорт

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

Болельщицу на Универсиаде увезли в роддом с соревнований по керлингу

Болельщицу увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Политика

Глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита

Газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».
Обновлено вчера в 17:49
Политика

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

В Тернопольской области члены экстремистского движения "Правый сектор"* и сторонники "новой церкви" Украины избили прихожан канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Орске убит заместитель директора городских электросетей

Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Политика

Болтон пригрозил противникам возвращения Гуаидо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада

Познер пояснил, что опубликовал запись из-за того, что ему часто задают вопрос относительно парадокса "бедности россиян" и природного богатства, которым обладает Россия.
Обновлено в 02:58
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

Институт Генплана использовал данные операторов при доработке Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров в 2017 – 2018 гг. А когда разрабатывали территориальную схему Троицкого и Новомосковского округов Москвы, по аналитике операторов удалось скорректировать (увеличить) данные о количестве жителей и работающих в новой Москве, вспоминает представитель института.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено вчера в 14:20
Политика

В США предложили противодействовать «российскому влиянию» в Венесуэле

В конгресс США внесён законопроект с требованием оценить угрозу «российского влияния» на Венесуэлу и разработать стратегию противодействия.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт

Сергей Устюгов: «Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают»

В большом интервью "СЭ" Устюгов объяснил, как относится к этим результатам, поделился планами на будущее, жестко высказался о лишних людях в сборной России, прояснил свое отношение к Дмитрию Губерниеву и назвал лыжника, с кем бы подрался по правилам ММА.
Обновлено в 01:30
Общество

Москвичам посоветовали носить зонты для защиты от ворон

Москвичам рекомендуют весной носить с собой зонты для защиты от стай ворон, чье поведение становится агрессивным весной в период гнездования.
Обновлено в 00:56
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курс доллара снизился на 19 копеек — до 65,76 рубля. Курс евро опустился на 14 копеек и составил 74,74 рубля.
Обновлено в 02:02
Общество

Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз

«Стоимость вывоза кубометра мусора в любом регионе на 70% зависит от размера транспортных расходов, еще 30% — это плата за хранение мусора, налоги и т.д. Тариф выше там, где большие пробеги авто, дорогое топливо, нет инфраструктуры, а также происходит быстрый износ мусоровозов», — сказал РБК исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
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Политика

Социологи заявили о снижении влияния президента и ФСБ на жизнь в стране

По мнению респондентов, самым влиятельным институтом остается президент, хотя оценку его роли в жизни страны россияне снизили с 4,7 до 4,2 балла (влиятельность оценивалась по пятибалльной шкале, где 5 — наивысшая оценка роли института).
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Черном море прекратился пожар на горевшем полтора месяца танкере

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера

Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Власти Югры рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Госавтоинспекция России сообщала, что около 8 часов утра (6.00 мск) в понедельник на 4-м километре автодороги Нягань - Талинка произошло ДТП с участием микроавтобуса Fiat и двух грузовиков.
Обновлено в 01:49
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России, член попечительского совета парка "Патриот".
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