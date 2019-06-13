Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мираМатч ТВ вчера в 17:07

Сборная Эквадора одержала победу над национальной командой Италии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный гол забил защитник Мина Ричард.

Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира

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