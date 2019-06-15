Футбол

Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мираSportbox.RU 17:07

Сборная Эквадора одержала победу над национальной командой Италии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный гол забил защитник Мина Ричард.
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Эквадор обыграл Италию в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира

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Молодежная сборная Эквадора обыграла Италию

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Сборная Эквадора заняла 3-е место на чемпионате мира U20, обыграв Италию

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Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира

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Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019

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Италия U20 – Эквадор U20: кто возьмет бронзу?

Все про Спорт рувчера в 09:24
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Приговор Кокорина и Мамаева отменен

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Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

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Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций

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Обновлено в 09:28
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
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Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Оксана Лаврентьева обращалась к психологу из-за затяжной депрессии

Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.
Обновлено в 21:00
Экономика

Россия планирует открыть отделение торгового представительства в Гонконге

Торговое представительство России в Китае ведет активную работу по вопросу открытия отделения в Гонконге, сроки пока не определены, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.
Обновлено в 20:51
Наука

Ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.
Обновлено в 16:30
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
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Обновлено в 17:25
Игры

Игроки в Cyberpunk 2077 смогут создать персонажа-трансгендера

Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 03:56
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«Мстители 4» повлияют на стартовые сборы сиквела «Человека-паука»

Прокат фильма "Человек-паук: Вдали от дома" начнется в России с 4 июля 2019 года.
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Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено в 19:25
Происшествия

При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля

В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.
Обновлено в 09:28
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Политика

Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон возлагает ответственность на нападения на танкеры в Оманском заливе на Тегеран.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Интернет

Facebook увеличит расходы на рекламу для восстановления репутации

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Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА

Обновлено в 11:50
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«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина

«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
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В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
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В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен

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В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии G20

Обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование природных ресурсов обсудят министры энергетики и экологии стран Группы двадцати (G20) на открывшейся в субботу двухдневной встрече в курортном городе Каруидзава.
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Новак рассказал о будущем формате сотрудничества стран ОПЕК+

Министр энергетики Новак сообщил, что в настоящее время идет заключительное согласование переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+ с 25-26 июня на начало июля, а также парафирования Хартии, которая утвердит долгосрочные отношения сотрудничества.
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