Футбол
Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мираSportbox.RU вчера в 17:07
Сборная Эквадора одержала победу над национальной командой Италии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный гол забил защитник Мина Ричард.
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