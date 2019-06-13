Футбол

Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мираSportbox.RU вчера в 17:07

Сборная Эквадора одержала победу над национальной командой Италии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный гол забил защитник Мина Ричард.
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Эквадор обыграл Италию в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира

Спорт-Экспрессвчера в 17:07

Молодежная сборная Эквадора обыграла Италию

Газета.Ruвчера в 17:39

Сборная Эквадора заняла 3-е место на чемпионате мира U20, обыграв Италию

Чемпионатвчера в 17:22

Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира

Матч ТВвчера в 17:07

Эквадор обыграл Италию в матче за бронзу молодежного ЧМ

Советский спортвчера в 17:09

Италия U20 – Эквадор U20: кто возьмет бронзу?

Все про Спорт ру13 июня в 09:24

Италия – Эквадор . Прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2019

ODDS.ru13 июня в 07:32
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Происшествия

В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

Пензенская полиция прокомментировала конфликт в Чемодановке

Напомним, что инцидент произошел вечером в селе Чемодановка. В полицию поступило сообщение о драке на улице Кузнецова.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт

В России скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено вчера в 02:36
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Здоровье

Медики назвали три ключевых признака рака яичек

Британские медики назвали три ключевых признака рака яичек.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол

Божович намерен получить российское гражданство

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
Обновлено в 03:34
Здоровье

С главными не расставайтесь

Стало очевидным, сколь он известен, сколь почитаем коллегами - не только онкологами, а что самое главное - пациентами.
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Политика

«Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты

Переименованная партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») идет на парламентские выборы под модным ныне на Украине лозунгом обновления и привлечения в свои ряды новых лиц.
Обновлено в 03:41
Происшествия

«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Обновлено вчера в 11:46
Политика

Путин заявил о «боях без правил» в экономике

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из дела Голунова

Обновлено 13 июня в 07:54
Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд

Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Авто

Jeep Renegade PHEV скоро представят публике

Автомобильный бренд Jeep в скором времени официально представит гибридную версию популярного внедорожника Jeep Renegade.
Обновлено в 03:18
Политика

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Кино

На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова

В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено вчера в 15:16
Театры

В аэропорту Платов представят спектакль «Воздух-9»

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков

Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными россиян

Роскомнадзор внёс интернет-форум phreaker.pro в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных в связи с размещением базы с информацией о 900 тыс. клиентов российских банков.
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие

Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено вчера в 07:56
Общество

Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе

Власти всемирно известного бельгийского Брюгге делают ставку на развитие качественного туризма, ожидая, что гости старинного города будут останавливаться в местных гостиницах, а не просто за несколько часов пробегать все достопримечательности в составе высадившихся с круизных лайнеров экскурсионных групп, сообщили РИА Новости в мэрии.
Обновлено вчера в 18:13
Авто

Владивосток начал производство двигателей для Японии

Обновлено в 03:50
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