Футбол
Эквадор обыграл Италию в матче за бронзу молодежного ЧМСоветский спорт 17:09
В матче за третье место чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет Эквадор обыграл Италию 1:0. Судьба медалей решилась в дополнительное время.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:23, Вашингтон
Происшествия
Пожар на полигоне в Воронежской области потушен
Обновлено в 14:17
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Общество
Москвичей предупредили о грозе и граде
По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 субботы в Москве ожидается гроза, пройдет ливневой дождь, местами — град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м / с. МЧС просит водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Волгоградцам назвали пять распространенных мифов о воде
Миф № 2. Запивать еду вредно Бытует распространенное мнение, что употребляемая во время приема пищи жидкость разбавляет желудочный сок и нарушает процесс пищеварения.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Общество
Dagens Nyheter (Швеция): четыре вопроса, которые помогут вам найти смысл жизни (Dagens Nyheter)
Как найти икигай Джазовый музыкант Тим Тамаширо был ведущим национальной радиопередачи в Канаде, когда начал интересоваться японским понятием "икигай", которое приблизительно можно перевести как "смысл жизни".
Обновлено в 18:06
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки
Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Политика
Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик получили первые российские паспорта в рамках указа президента РФ об упрощённом порядке паспортизации, сообщает 14 июня Интерфакс.
Обновлено в 12:29
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Интернет
В Москве произошёл масштабный сбой геолокации
В декабре «Яндекс» сообщал о решении проблем с GPS в районе Кремля: руководитель геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приёмника GPS и помещать пользователя в исходную точку.
Обновлено в 07:08
Политика
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Футбол
Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа
41-летняя женщина удивила подписчиков молодым лицом без макияжа. На фотографии Федорова запечатлена в салоне автомобиля.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11