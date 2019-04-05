Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала БританияГазета.Ru вчера в 19:16
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии. Об этом сообщается в твиттере британского постпредства при организации. "Глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе проведет для членов совета брифинг", - говорится в сообщении.
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Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Московский Комсомолецвчера в 17:02
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«Барселона» подписала состав по Rocket League
Кроме «Барселоны» составами по Rocket League владеют французский «ПСЖ» и швейцарский «Серветт».
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Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
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Обновлено вчера в 06:09
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Генпрокуратура создает главк для надзора за расследованием важных дел
В Генпрокуратуре России создается новое главное управление — главк будет заниматься надзором за следствием по особо важным делам.
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Обновлено вчера в 18:40
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У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК
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Обновлено вчера в 20:09
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
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Обновлено вчера в 12:20
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Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции
После матчей игрового дня 5 апреля стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли от Западной конфренции НХЛ.
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Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
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В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
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Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
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