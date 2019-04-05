Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала БританияГазета.Ru вчера в 19:16

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии. Об этом сообщается в твиттере британского постпредства при организации. "Глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе проведет для членов совета брифинг", - говорится в сообщении.
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СБ ООН проведет заседание по ситуации в Ливии

Коммерсантъ00:22

Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

ТАССвчера в 20:10

Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Московский Комсомолецвчера в 17:02

Британия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за ситуации в Ливии

РБКвчера в 18:11

Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Известиявчера в 17:42

Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН по Ливии

RT на русскомвчера в 17:42

Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

РИА Новостивчера в 18:40
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины

Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено вчера в 17:15
Футбол

Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг

Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Технологии

Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress

«В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Общество

Минздрав предлагает наказывать за призывы к отказу от прививок

Под призывами, за которые планируется наказывать, подразумевается "обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации".
Обновлено в 01:30
Футбол

«Барселона» подписала состав по Rocket League

Кроме «Барселоны» составами по Rocket League владеют французский «ПСЖ» и швейцарский «Серветт».
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Хоккей

Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 21:46
Экономика

Регионы России получат 700 млн рублей на создание модельных библиотек

Регионам России направят 700 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек.
Обновлено в 00:51
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Обновлено вчера в 06:09
Политика

Генпрокуратура создает главк для надзора за расследованием важных дел

В Генпрокуратуре России создается новое главное управление — главк будет заниматься надзором за следствием по особо важным делам.
Обновлено в 00:46
Общество

Ученые назвали три продукта для улучшения памяти

Обновлено в 00:40
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК

Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:09
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

После матчей игрового дня 5 апреля стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли от Западной конфренции НХЛ.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»

Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
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Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
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Политика

В пятницу мэр Риги покинет свой кабинет. Решение принято!

Сегодня министр охраны среды и регионального развития принял решение уволить мэра Риги Нила Ушакова с его должности.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

Обновлено вчера в 23:39
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Ливийский военный деятель, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года.
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