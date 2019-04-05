Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала БританияГазета.Ru вчера в 19:16
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии. Об этом сообщается в твиттере британского постпредства при организации. "Глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе проведет для членов совета брифинг", - говорится в сообщении.
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Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Московский Комсомолецвчера в 17:02
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В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
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Судя по фотографии, которую сделали журналисты, Мэрайя снова испытывает серьезные проблемы с лишним весом.
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Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
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Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
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Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения пунктов перечня поручений временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области по итогам его рабочей поездки в Невельский район, состоявшейся 19 января.
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Российский авторынок в марте вернулся к росту
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КНДР могла начать строительство подлодки с баллистическими ракетами
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