Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей ПарубийREGNUM 13:03

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.

Армия и оружие Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.

Политика Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».

Шоу-бизнес Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста, и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.

Происшествия Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Шоу-бизнес Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Шоу-бизнес День рождения Леры Кудрявцевой прошел в водных развлечениях на Майами Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 48 лет. День рождения она праздновала вместе с мужем Игорем Макаровым на Майами.

Происшествия СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех» В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.

Происшествия Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.

Технологии ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver 17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.

Гаджеты Россияне распродают смартфоны Huawei Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.

Политика Попытка захвата власти происходит в Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в республике происходит попытка захвата власти, передает РИА "Новости".

Хоккей Швеция — Россия 1:3 (2-й период) Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.

Политика Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.

Политика Журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко Спецкор издания «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов заявили, что вынуждены покинуть издание.

Кино Глеб Панфилов закончил съемки «Одного дня Ивана Денисовича» В канун своего юбилея Глеб Панфилов завершил съемки фильма "Один день Ивана Денисовича".

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Авто УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Энергетика ЛУКОЙЛ заявил об отсутствии интереса к Антипинскому НПЗ У ЛУКОЙЛа в настоящее время отсутствует интерес к Антипинскопу НПЗ, заявил вице-президент компании по нефте- и газопереработке Рустем Гималетдинов, сообщает корреспондент РБК.