Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей ПарубийREGNUM 13:03

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
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