Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в ГрозныйРоссийская газета 06:28

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.

с чего всё началось

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

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