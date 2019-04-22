Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь УспенскаяГазета.Ru 02:43

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. Как отмечается, на понедельник, 22 апреля, у нее был запланирован концерт в Барнауле.
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Концерт Любови Успенской отменили в Барнауле

Алтайская правда04:02

Представитель Любови Успенской опроверг сообщения о госпитализации артистки

Катунь 2403:18

Успенская прокомментировала сообщения о своей госпитализации

РИА Новости04:12

Представитель Успенской опроверг информацию о госпитализации певицы

ТАСС02:55

Звезде шансона Любови Успенской стало плохо перед вылетом в Барнаул

АМИТЕЛ01:09

Любовь Успенская попала в больницу

StarHit.ru03:30

Госпитализацию Успенской опровергли

Телеканал 360°03:03
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Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Футбол

Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 04:09
Хоккей

Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»

Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
Обновлено в 05:10
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 03:20
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Происшествия

От степных пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек

Пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье признаны 645 человек.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Назван топ-20 лучших смартфонов в мире

Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».
Обновлено в 03:38
Политика

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Обновлено в 03:44
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:53
Транспорт

В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки

С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией

Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

У эксперта в Москве похитили картину Левитана

Обновлено в 05:06
Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Энергетика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Крушителя парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде арестовали

Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Обновлено в 05:29
Политика

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пасхальных куличей

Роспотребнадзор рекомендует выбирать куличи на Пасху из натуральных ингредиентов и внимательно смотреть, чтобы верхушка кулича была сухой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:03
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 02:21
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено вчера в 11:39
Политика

Стала известна единственная область Украины, где победил Порошенко

Петр Порошенко смог победить лишь во Львовской области - самом националистическом регионе Украины.
Обновлено в 04:18
Теннис

Мария Шарапова сообщила, что не беременна

Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

На Кубани после смертельного ДТП со «скорой» возбудили дело

В Крымском районе возбудили уголовное дело в отношении водителя BMW, столкнувшегося с машиной скорой помощи.
Обновлено в 05:09
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Любовь Успенская
Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
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