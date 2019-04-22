Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь УспенскаяГазета.Ru 02:43

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. Как отмечается, на понедельник, 22 апреля, у нее был запланирован концерт в Барнауле.
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Концерт Любови Успенской отменили в Барнауле

Алтайская правда04:02

Госпитализацию Успенской опровергли

Телеканал 360°03:03

Звезда шансона Любовь Успенская отменила свой концерт в Барнауле

АМИТЕЛ01:09

Представитель Успенской опроверг информацию о госпитализации певицы

ТАСС02:55

Любовь Успенская попала в больницу

StarHit.ru03:30

Представитель Любови Успенской опроверг сообщения о госпитализации артистки

Катунь 2403:18

Представитель Успенской объяснил отмену концерта в Барнауле

РИА Новости05:53
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Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
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Зеленский обратился к постсоветскому пространству

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Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
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Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
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Коммунисты сегодня отметили день рождения Ленина

Ленин принес добро в этот мир и победил зло, уверен представитель КПРФ Шукюр Мусаев.
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Зеленский назвал задачу №1 на посту президента

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Обновлено в 00:34
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Реакция на стресс связана с его последствиями

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Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
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Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах

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Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
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Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
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В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

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Полиция США задержала угрожавшую взорвать церковь женщину с ребенком

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Любовь Успенская
Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
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