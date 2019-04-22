Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь УспенскаяГазета.Ru 02:43
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. Как отмечается, на понедельник, 22 апреля, у нее был запланирован концерт в Барнауле.
Читать в источнике
Оценить344
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Происшествия
Исламисты взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Радикальная исламистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания"* взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке.
Обновлено в 05:38
Политика
Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Политика
В штабе Зеленского пообещали повлиять на тарифы ЖКХ
По итогам обработки 95% бюллетеней на втором туре выборов президента Украины Зеленский набрал более 73% голосов.
Обновлено в 06:43
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Политика
Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»
Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Спорт
Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено вчера в 14:03
Кино
Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Общество
В России предложили ввести налог на рыбалку
В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Коммунисты сегодня отметили день рождения Ленина
Ленин принес добро в этот мир и победил зло, уверен представитель КПРФ Шукюр Мусаев.
Обновлено в 07:11
Политика
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента
Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Взрыв Tesla на китайской парковке попал на видео
Одна из машин Tesla взорвалась на подземной парковке в Шанхае.
Обновлено в 01:27
Наука
Реакция на стресс связана с его последствиями
Поведение при стрессе тесно связано с физиологической реакцией на стресс – активный индивидуум стрессирует меньше, чем тот, который не предпринимает никаких действий.
Обновлено в 01:22
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд назвал желаемый размер оплаты труда жителей регионов России.
Обновлено в 03:58
Политика
Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку
Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Полиция США задержала угрожавшую взорвать церковь женщину с ребенком
Звонки об угрозах поступили 21 апреля. Женщина во время службы угрожала взорвать внеконфессиональную церковь.
Обновлено в 08:27