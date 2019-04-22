Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь УспенскаяГазета.Ru 02:43

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. Как отмечается, на понедельник, 22 апреля, у нее был запланирован концерт в Барнауле.
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Любовь Успенская экстренно госпитализирована

Телепрограмма03:26

Любовь Успенская попала в больницу

StarHit.ru03:30

Представитель Успенской опроверг информацию о госпитализации певицы

ТАСС02:55

Звезде шансона Любови Успенской стало плохо перед вылетом в Барнаул

АМИТЕЛ01:09

Представитель Успенской опроверг сообщения о госпитализации певицы

РИА Новости03:25

Представитель Любови Успенской опроверг сообщения о госпитализации артистки

Катунь 2403:18

Директор певицы Успенской опроверг информацию о её госпитализации

Говорит Москва02:54
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В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

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Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II

Елизавета II посетила воскресное богослужение в часовне Святого Георгия Принц Гарри также присутствовал, но без жены.
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Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
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Входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" изготовил комплектующие для локаторов спутников Европейского космического агентства, сообщается на сайте госкорпорации.
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«Роскосмос» вызвался помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2

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Названы распространенные ошибки, которые выведут смартфон из строя

Эксперты назвали самые распространенные ошибки пользователей, допускаемые при использовании смартфона.
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Происшествия

В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
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Ксения Бородина ответила на негативные отзывы о ее новых джинсах: «На вкус и цвет»

Бородина предпочла не оставаться в стороне от отрицательных комментариев и заявила, что молния на этих брюках даже не открывается.
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В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

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Ставки американских спекулянтов на рубль достигли новых рекордных значений

На неделе до 16 апреля чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 3.3% и достигли новых рекордных значений.
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Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
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Происшествия

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В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
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Обновлено в 02:21
Общество

Дети ямальских депутатов за год заработали три миллиона рублей

Несовершеннолетние дети депутатов Заксобрания Ямала за 2018 год в общей сумме заработали почти три миллиона рублей.
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Политика

Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского

Белый дом подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера голосования на выборах президента Украины Владимира Зеленского.
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Музыка

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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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Объем производства ОПК Удмуртии в 2018 году превысил 130 млрд рублей

Объем производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Удмуртской Республики по итогам 2018 года составил 132 млрд рублей.
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WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
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Обновлено в 01:50
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Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
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Составлен рейтинг лучших смартфонов

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Происшествия

Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник.
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Любовь Успенская
Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
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