Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь УспенскаяГазета.Ru 02:43
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. Как отмечается, на понедельник, 22 апреля, у нее был запланирован концерт в Барнауле.
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В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
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Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
Елизавета II посетила воскресное богослужение в часовне Святого Георгия Принц Гарри также присутствовал, но без жены.
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Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290, среди них по меньшей мере 35 иностранцев. Ранения получили около 500 человек.
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Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
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Политика
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
Обновлено в 03:12
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Объявлена цена флагманского Meizu 16s
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Входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" изготовил комплектующие для локаторов спутников Европейского космического агентства, сообщается на сайте госкорпорации.
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Гаджеты
Названы распространенные ошибки, которые выведут смартфон из строя
Эксперты назвали самые распространенные ошибки пользователей, допускаемые при использовании смартфона.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников
В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
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Бородина предпочла не оставаться в стороне от отрицательных комментариев и заявила, что молния на этих брюках даже не открывается.
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Ставки американских спекулянтов на рубль достигли новых рекордных значений
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Политика
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Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
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Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
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Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
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Происшествия
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В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
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Политика
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Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского
Белый дом подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера голосования на выборах президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:14
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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Объем производства ОПК Удмуртии в 2018 году превысил 130 млрд рублей
Объем производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Удмуртской Республики по итогам 2018 года составил 132 млрд рублей.
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WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
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Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник.
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