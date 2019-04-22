Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь УспенскаяГазета.Ru 02:43

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. Как отмечается, на понедельник, 22 апреля, у нее был запланирован концерт в Барнауле.
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Концерт Любови Успенской отменили в Барнауле

Алтайская правда04:02

Любовь Успенская попала в больницу

StarHit.ru03:30

Представитель Успенской объяснил отмену концерта в Барнауле

РИА Новости05:53

Представитель Успенской опроверг информацию о госпитализации певицы

ТАСС02:55

Звезда шансона Любовь Успенская отменила свой концерт в Барнауле

АМИТЕЛ01:09

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Телеканал 360°03:03

Представитель Любови Успенской опроверг сообщения о госпитализации артистки

Катунь 2403:18
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Шоу-бизнес

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Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
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