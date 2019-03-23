Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-ШукшинаГазета.Ru 09:09

В СМИ появилась информация, что Лидия Федосеева-Шукшина не может ходить. Супруг звезды кино Бари Алибасов заявил, что это преувеличение, и она хорошо себя чувствует, хотя до сих пор лежит в клинике. В конце февраля Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована из-за повышенного давления.

с чего всё началось

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия. Об этом сообщает Star Hit со ссылкой на ее супруга Бари Алибасова. До этого в СМИ появилась информация, что у артистки отказали ноги и она прикована к постели.

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