Общество

Экстренно госпитализирована Галина ВолчекГазета.Ru 09:44

В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН. Она пояснила, что Волчек отправилась на плановое обследование, ничего плохого с ней не случилось. Артистка проверит здоровье в отделении кардиологии института имени Вишневского.
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Галина Волчек госпитализирована в связи с плановым обследованием

RT на русском09:16

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Говорит Москва08:56

В «Современнике» объяснили госпитализацию Волчек плановым обследованием

Интерфакс09:01

Галина Волчек проведет в больнице несколько дней

РИА Новости09:56

Галину Волчек госпитализировали в связи с плановым обследованием

ТАСС09:06

Галину Волчек госпитализировали в Москве

РЕН ТВ08:43

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

РБК08:37
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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