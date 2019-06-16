Общество
Экстренно госпитализирована Галина ВолчекГазета.Ru 09:44
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН. Она пояснила, что Волчек отправилась на плановое обследование, ничего плохого с ней не случилось. Артистка проверит здоровье в отделении кардиологии института имени Вишневского.
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Транспорт
Движение по Тетеринскому переулку перекрыли из-за упавшего дерева
Движение транспорта по Тетеринскому переулку перекрыли из-за упавшего дерева. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
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Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
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Сборная Украины выиграла чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В финальном матче украинцы обыграли Южную Корею 3:1.
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Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
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Размеры Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro сравнили на живом фото
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал новую подборку фотографий образцов защитного стекла для флагманских планшетофонов Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro, найденную у китайских источников.
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Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
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Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
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Журналистка Мария Командная обвинила власти Москвы в коррупции при проведении киберспортивного футбольного турнира
По 450 тысяч рублей должны были получить ведущие турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
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Автоспорт
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Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
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Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл
Обновлено в 07:57
Футбол
Лодыгин собирается покинуть «Зенит»
Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин собирается покинуть петербургский клуб.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
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В Волгограде ливнем снова размыло склон стадиона
Напомним, однажды уплывший после дождя склон уже восстанавливали и укрепляли после ЧМ-2018, но он снова не устоял.
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В Екатеринбурге епархия отказалась от строительства храма в сквере
В Екатеринбурге епархия отказались от строительства храма святой Екатерины в сквере возле Драмтеатра. сообщает РИА "Новости".
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МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
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Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:03
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Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06