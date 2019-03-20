Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена БерковаГазета.Ru 17:18
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники. По предварительным данным, ее нашли дома в полуобморочном состоянии.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.StarHit.ru14:40
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