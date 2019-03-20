Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена БерковаГазета.Ru 17:18

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники. По предварительным данным, ее нашли дома в полуобморочном состоянии.
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с чего всё началось

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.
StarHit.ru14:40

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Экс-участницу «Дома-2» и порноактрису Беркову экстренно госпитализировали

URA.Ru18:33

Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу

Экспресс газета15:24

Звезду фильмов для взрослых Елену Беркову экстренно госпитализировали

Телепрограмма17:30

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Газета.Ru17:18

PR-директор Елены Берковой рассказал о ее госпитализации. Врачи назовут диагноз завтра

Пятый канал17:05

СМИ: Елена Беркова попала в больницу

Телеканал 360°17:59

Елена Беркова экстренно госпитализирована

StarHit.ru14:40
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Политика

Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено в 19:00
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Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Наука

Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде

Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено в 18:41
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Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной

Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Футбол

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Обновлено в 15:56
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Наука

Главную математическую премию мира впервые присудили женщине

Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Политика

Путин и Назарбаев провели телефонный разговор

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Игры

Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
Обновлено в 17:40
Музыка

Валерий Леонтьев рассказал о самых экстремальных выступлениях

Да и одно из первых выступлений - с песней про рыбака - считает крайне неудачным.
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Космос

«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей

Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 12:21
Общество

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено в 15:53
Общество

«Нужен рост на 25–30 процентов в год». В вузах Урала увеличится набор на IT-специальности

В ближайшие годы в вузах региона увеличится количество бюджетных мест и появятся новые специальности подготовки IT-специалистов.
Обновлено в 09:21
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Космос

NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит

Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

Валлийский футболист въехал на машине в толпу болельщиков соперника

Обновлено в 12:03
Баскетбол

УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы

УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Общество

Правительство Японии запретит физическое наказание детей

Обновлено в 02:54
Политика

Джозеф Байден заявил о намерении побороться за кресло президента США

Бывший вице-президент Штатов Джозеф Байден заявил на встрече с узким кругом своих сторонников о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:10
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Культура

Дни рождения

Для поклонников Вашего выдающегося таланта стало уже хорошей традицией встречать 20 марта как праздник российской культуры.
Обновлено в 18:45
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Политика

Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили

Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия по факту произошедшего было возбуждено осенью 2017 года только с 12-й попытки.
Обновлено в 10:47
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Елена Беркова
Российская певица
Российская и украинская певица, актриса, телеведущая. Экс-участница телевизионного шоу «Дом-2», порноактриса.
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