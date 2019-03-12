Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена БерковаГазета.Ru 17:18
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники. По предварительным данным, ее нашли дома в полуобморочном состоянии.
Читать в источнике
Оценить354
с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.StarHit.ru14:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 20:11
Кино
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марлена Хуциева
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Игорю Хуциеву в связи со смертью его отца, легендарного российского кинорежиссера Марлена Хуциева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка
Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.
Обновлено в 04:18
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Общество
Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди
Причина большого числа счастливых людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья РИА Новости объяснили в аналитическом центре Next Era.
Обновлено в 20:30
Экономика
Росстат сообщил о росте промышленного производства
В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Общество
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 18:02
Общество
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено в 09:25
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Обновлено в 14:25
Футбол
Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам
В Англии трудно играть, если ты не воспользовался шансом.
Обновлено в 20:41
Политика
Арестованному украинскому моряку сделали операцию в Москве
Украинскому военному моряку Василию Сороке, раненному во время вооруженного инцидента в районе Керченского пролива, в понедельник сделали операцию, сообщила во вторник уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на слова своей российской коллеги Татьяны Москальковой.
Обновлено в 09:22
Здоровье
В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри тела
В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие – у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.
Обновлено в 13:49
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
Обновлено в 20:49
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Футбол
Кокорин отметил день рождения в СИЗО
Футболист "Зенита" Александр Кокорин 19 марта отмечает свой 28-й день рождения в следственном изоляторе "Бутырка", сообщает "Газета.ру".
Обновлено в 10:11
Наука
Ученые из США придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света
На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
Обновлено в 18:01