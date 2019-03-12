Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена БерковаГазета.Ru 17:18

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники. По предварительным данным, ее нашли дома в полуобморочном состоянии.
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с чего всё началось

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.
StarHit.ru14:40

Подробнее о событии

Экс-участницу «Дома-2» и порноактрису Беркову экстренно госпитализировали

URA.Ru18:33

СМИ: Елена Беркова попала в больницу

Телеканал 360°17:59

Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу

Экспресс газета15:24

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Газета.Ru17:18

PR-директор Елены Берковой рассказал о ее госпитализации. Врачи назовут диагноз завтра

Пятый канал17:05

Звезду фильмов для взрослых Елену Беркову экстренно госпитализировали

Телепрограмма17:30

Елена Беркова экстренно госпитализирована

StarHit.ru14:40
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Политика

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Обновлено в 20:17
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 20:11
Кино

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марлена Хуциева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Игорю Хуциеву в связи со смертью его отца, легендарного российского кинорежиссера Марлена Хуциева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.
Обновлено в 04:18
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Общество

Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди

Причина большого числа счастливых людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья РИА Новости объяснили в аналитическом центре Next Era.
Обновлено в 20:30
Экономика

Росстат сообщил о росте промышленного производства

В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Общество

В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы

Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 18:02
Происшествия

В США мужчина совершил ограбление магазина в костюме единорога

Обновлено в 16:20
Общество

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено в 09:25
Политика

Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ

Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Обновлено в 14:25
Футбол

Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам

В Англии трудно играть, если ты не воспользовался шансом.
Обновлено в 20:41
Политика

Арестованному украинскому моряку сделали операцию в Москве

Украинскому военному моряку Василию Сороке, раненному во время вооруженного инцидента в районе Керченского пролива, в понедельник сделали операцию, сообщила во вторник уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на слова своей российской коллеги Татьяны Москальковой.
Обновлено в 09:22
Здоровье

В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри тела

В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие – у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.
Обновлено в 13:49
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Отец Началовой уточнил причину ее гибели

Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
Обновлено в 20:49
Гаджеты

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Общество

Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира

Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Футбол

Кокорин отметил день рождения в СИЗО

Футболист "Зенита" Александр Кокорин 19 марта отмечает свой 28-й день рождения в следственном изоляторе "Бутырка", сообщает "Газета.ру".
Обновлено в 10:11
Наука

Ученые из США придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света

На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
Обновлено в 18:01
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Елена Беркова
Российская певица
Российская и украинская певица, актриса, телеведущая. Экс-участница телевизионного шоу «Дом-2», порноактриса.
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