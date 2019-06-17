Политика
Экстренно госпитализирован глава ДагестанаГазета.Ru вчера в 19:06
По данным агентства, Васильев находится в одной из столичных больниц. Как отмечается, председатель правительства республики Артем Здунов будет исполнять обязанности главы Дагестана на время отсутствия Васильева. При этом Васильев был госпитализирован с воспалением легких.
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Политика
Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков
Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города
Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Авто
Названы комплектации и цены на Renault Arkana
Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Экономика
Рост выручки H&M во 2-м финквартале превзошел прогнозы
Компания обнародует полную финансовую отчетность за 2-й финквартал (1 марта 2019 года - 31 мая 2019 года) 27 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ
Осознанным и закономерным назвал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе желание бывших крымчан, уехавших на Украину до 2014 года, воспользоваться упрощенной процедурой и теперь получить российское гражданство.
Обновлено в 05:23
Политика
В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД
Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Футбол
Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»
Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту".
Обновлено в 04:31
Происшествия
Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Происшествия
ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось
Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Песков заявил, что Путину доложено о ситуации в Чемодановке
Песков назвал конфликт в селе Чемодановка Пензенской области «резонансной ситуацией» и заметил, что Владимиру Путину было о ней доложено во время визита президента в Таджикистан.
Обновлено в 06:16
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:21
Финансы
Официальный курс евро снизился на 59 копеек
По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
61-летняя Александра Яковлева похудела на 20 килограммов
Обновлено в 03:23
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложили на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Здоровье
В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ
У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Авто
Назван топ-5 немецких автомобилей с пробегом до трех лет
Эксперты составили топ-5 лучших немецких машин с пробегом не более трех лет. Об этом передает информационный портал «Car.ru».
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Политика
New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене
Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.
Обновлено в 02:49