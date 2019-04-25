Кино
Экстренно госпитализирован Михаил ГорбачевГазета.Ru 14:47
Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера картины Андре Сингера.
Читать в источнике
Оценить273
Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа.
— Павел Палажченко, лингвистРоссийская газета 15:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Кино
Вручены первые призы 41-го ММКФ
Обновлено в 06:05
Экономика
«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы
«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено в 13:40
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Политика
Страны ЕС раскритиковали решение России упростить выдачу гражданства жителям ДНР и ЛНР
Входящие в Совет Безопасности ООН страны ЕС не поддержали решение России упростить получение российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
Обновлено в 18:00
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:50
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри появился на публике с Кейт Миддлтон
Вопреки слухам о разногласиях между братьями, Кейт и Гарри дружелюбно улыбались друг другу и смеялись.
Обновлено в 12:44
Интернет
Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей
Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте
Обновлено в 19:25
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Хоккей
Брогдон пропустит первые две встречи плей-офф с «Бостоном»
Защитник «Милуоки Бакс» Малкольм Брогдон не поможет своей команде в первых двух матчал полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Бостон Селтикс», сообщает Clutch Points.
Обновлено в 17:40
Политика
Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка
Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Авто
Фотошпионы засняли новый Mercedes-Benz C-Class на тестах
Автопроизводитель Mercedes-Benz начал тестовые пробеги седана C-Class новой серии. В сети появились необнародованные ранее фотографии.
Обновлено в 15:30
Здоровье
Парки и скверы Кемерова обработают от клещей
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.
Обновлено в 17:18
Наука
Физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок
Ученые-физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок.
Обновлено 23 апреля в 18:01
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
Обновлено в 18:06
Космос
На МКС в системе очистки воздуха произошел сбой
На Международной космической станции отключилась экспериментальная установка, которая удаляет углекислый газ из ее атмосферы.
Обновлено в 15:31
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18