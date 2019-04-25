Экстренно госпитализирован Михаил ГорбачевГазета.Ru 14:47

Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера картины Андре Сингера.

Экономика «Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы «Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.

Общество Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019 Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.

Политика Страны ЕС раскритиковали решение России упростить выдачу гражданства жителям ДНР и ЛНР Входящие в Совет Безопасности ООН страны ЕС не поддержали решение России упростить получение российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Происшествия Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.

Шоу-бизнес Анастасия Макеева снялась обнаженной Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Шоу-бизнес Принц Гарри появился на публике с Кейт Миддлтон Вопреки слухам о разногласиях между братьями, Кейт и Гарри дружелюбно улыбались друг другу и смеялись.

Интернет Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.

Хоккей Брогдон пропустит первые две встречи плей-офф с «Бостоном» Защитник «Милуоки Бакс» Малкольм Брогдон не поможет своей команде в первых двух матчал полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Бостон Селтикс», сообщает Clutch Points.

Политика Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Общество Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте» В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.

Авто Фотошпионы засняли новый Mercedes-Benz C-Class на тестах Автопроизводитель Mercedes-Benz начал тестовые пробеги седана C-Class новой серии. В сети появились необнародованные ранее фотографии.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Политика Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.

Политика ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.

Космос На МКС в системе очистки воздуха произошел сбой На Международной космической станции отключилась экспериментальная установка, которая удаляет углекислый газ из ее атмосферы.