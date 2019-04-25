Кино
Экстренно госпитализирован Михаил ГорбачевГазета.Ru 14:47
Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера картины Андре Сингера.
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Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа… То, что он планировал якобы там быть и не смог приехать по состоянию здоровья — это недостоверная информация.
— Павел Палажченко, лингвистСиб.фм 22:53
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